О, «Е»! В каких наших продуктах есть вредные добавки, запрещённые в ЕС и США

В России продаются продукты с Е-добавками, давно запрещёнными в европейских странах или в США, рассказала Лайфу диетолог, эксперт "Роскачества" Марият Мухина. Она предоставила нашей редакции целый список таких веществ, и мы решили сделать из него удобную инфографику, которую можно было бы открыть и просмотреть прямо в магазине. Даже три инфографики: по консервантам, по красителям и по всему прочему. И везде указано, почему именно в западных странах от таких добавок отказались. Так что оставьте эту статью в закладках — в супермаркете пригодится. Значит, так: сначала красители. Остальное — ниже по тексту, прокрутите немножко.