Юный российский хоккеист дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина

Российский хоккеист Илья Алтыбармакян на четыре года отстранён от профессионального спорта за употребление кокаина. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Следы запрещённого вещества были найдены в допинг-пробе 19-летнего нападающего. От вскрытия пробы Б он отказался. До февраля Алтыбармакян выступал за команду СКА-1946, играющую в Молодёжной хоккейной лиге. Контракт с ним расторгли из-за нарушения режима.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг признался в употреблении кокаинаНебольшое количество наркотика также обнаружили в его доме.
Несмотря на инцидент, у Ильи есть шанс продолжить карьеру. На драфте Хоккейной лиги США (USHL) в девятом раунде его выбрал клуб "Омаха Лансерс". А правила Международной федерации не распространяются на Северную Америку.
Белая дорожка. Кузнецов и ещё 10 спортсменов, которые попались на кокаинеДвукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов попался на употреблении кокаина. Хоккеиста отстранили на четыре года от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея. Лайф — о спортсменах, которые тоже были неравнодушны к кокаину.
Напомним, в прошлом году кокаин обнаружили в допинг-пробе российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова. IIHF дисквалифицировала его на четыре года, а НХЛ — на три матча.