Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий подал иск на Правительство Украины с требованием признать русский язык как государственный.
— В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором суд просят обязать Кабинет министров Украины внести в Верховную раду Украины проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного, — сказано в сообщении пресс-службы суда.
Зеленский убивает украинских детей: чем закончится война Украины против русского языка?Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, к чему приведёт реализация языкового закона в школах и кто виноват в том, что украинские дети лишаются будущего.
Бывший градоначальник потребовал признать противоправной бездеятельность Кабмина, заключающуюся в невнесении законопроекта на рассмотрение парламента.
Напомним, закон об украинском языке как государственном действует в Незалежной с 2017 года. Кроме того, в новом учебном году все русскоязычные школы перешли на украинский язык преподавания.