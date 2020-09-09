Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Бывший мэр Киева подал в суд на Правительство Украины из-за закона о русском языке

В иске отмечается, что парламент не рассмотрел данный законопроект.

83

Фото © ТАСС / Андрей Ратмиров

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий подал иск на Правительство Украины с требованием признать русский язык как государственный.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором суд просят обязать Кабинет министров Украины внести в Верховную раду Украины проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного, — сказано в сообщении пресс-службы суда.

Зеленский убивает украинских детей: чем закончится война Украины против русского языка?

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, к чему приведёт реализация языкового закона в школах и кто виноват в том, что украинские дети лишаются будущего.

Бывший градоначальник потребовал признать противоправной бездеятельность Кабмина, заключающуюся в невнесении законопроекта на рассмотрение парламента.

Напомним, закон об украинском языке как государственном действует в Незалежной с 2017 года. Кроме того, в новом учебном году все русскоязычные школы перешли на украинский язык преподавания.

Выбор редакции

Loading...