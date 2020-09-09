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В Польше Тихановской вручили награду экономического форума

В Варшаве считают оппозиционерку избранным президентом Белоруссии.

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Фото © ТАСС / Hubert Mathis / ZUMA Wire

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила награду Международного экономического форума, вручаемую за выдающиеся достижения. Мероприятие прошло в Польше, сообщает РИА "Новости".

Ведущий мероприятия назвал оппозиционерку "избранным президентом Белоруссии". А руководитель польского института международных отношений Славомир Дембский со сцены процитировал Махатму Ганди: "Сначала вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами сражаются, а в конце вы побеждаете". По мнению дипломата, эти слова относятся к жизненному пути Тихановской.

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Политик называет это данью уважения белорусам, принявшим участие в акциях протестов.

Награду политик получила из рук главы МИД Польши Збигнева Рау, который отметил, что поляки выражают "огромную симпатию" белорусскому народу.

Напомним, после прошедших президентских выборов Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Там она провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном и оттуда же записывает свои обращения к белорусам.

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