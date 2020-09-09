В Польше Тихановской вручили награду экономического форума

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила награду Международного экономического форума, вручаемую за выдающиеся достижения. Мероприятие прошло в Польше, сообщает РИА "Новости".

Ведущий мероприятия назвал оппозиционерку "избранным президентом Белоруссии". А руководитель польского института международных отношений Славомир Дембский со сцены процитировал Махатму Ганди: "Сначала вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами сражаются, а в конце вы побеждаете". По мнению дипломата, эти слова относятся к жизненному пути Тихановской.

Награду политик получила из рук главы МИД Польши Збигнева Рау, который отметил, что поляки выражают "огромную симпатию" белорусскому народу.