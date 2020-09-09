Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой заявила о полученных подзащитной ушибах при задержании

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова получила ушибы при задержании, заявила её адвокат Людмила Казак. Её слова приводит в телеграм-канале пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

— В СИЗО Марии оказывали помощь: у неё поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как её силой заталкивали в машину и удерживали, — отметила Козак.

Адвокат намерена обратиться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы. Также, по словам юриста, Колесникова столкнулась с угрозами физической расправы в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Кто именно угрожал оппозиционерке, не уточняется.