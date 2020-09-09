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Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой заявила о полученных подзащитной ушибах при задержании

Также, по словам юриста, в СИЗО у неё поднималось давление и беспокоило сердце.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова получила ушибы при задержании, заявила её адвокат Людмила Казак. Её слова приводит в телеграм-канале пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

В СИЗО Марии оказывали помощь: у неё поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как её силой заталкивали в машину и удерживали, — отметила Козак.

Власти Белоруссии подтвердили, что оппозиционеры Колесникова и Знак арестованы

По версии следствия, они пытались дестабилизировать ситуацию в республике.

Адвокат намерена обратиться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы. Также, по словам юриста, Колесникова столкнулась с угрозами физической расправы в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Кто именно угрожал оппозиционерке, не уточняется.

Напомним, во вторник СМИ сообщили о задержании Марии Колесниковой при попытке сбежать из Белоруссии. В Координационном совете оппозиции опровергли эту информацию и заявили, что политик не собиралась покидать страну. Также появлялась информация о том, что Колесникова порвала свой паспорт, когда её хотели вывезти из республики.

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