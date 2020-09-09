Белорусское МВД нашло "сбитого" автозаком протестующего. Он жив и здоров — видео

МВД Белоруссии показало того самого протестующего, которого в ходе протестов 9 августа якобы сбил автозак. Тогда сообщалось, что молодой человек погиб, однако на самом деле оказалось, что он жив и здоров.

Напомним, вечером 9 августа в Сети появилось видео, на котором один из протестующих хватается за кабину движущегося автозака, проезжает несколько метров и падает. Позже ряд СМИ сообщил, что мужчина погиб.

— Выяснилось, что мужчина жив, доставлен в больницу в пьяном виде. Медикам при поступлении сказал, что его избили сотрудники милиции. Следователю при опросе тоже. В том, что никаких избиений не было, а травмы получены от падения с милицейского автомобиля, признался позже. Когда предъявили все фотовидеоматериалы, — рассказали в МВД Белоруссии.