Белорусское МВД нашло "сбитого" автозаком протестующего. Он жив и здоров — видео

МВД Белоруссии показало того самого протестующего, которого в ходе протестов 9 августа якобы сбил автозак. Тогда сообщалось, что молодой человек погиб, однако на самом деле оказалось, что он жив и здоров.
Напомним, вечером 9 августа в Сети появилось видео, на котором один из протестующих хватается за кабину движущегося автозака, проезжает несколько метров и падает. Позже ряд СМИ сообщил, что мужчина погиб.
— Выяснилось, что мужчина жив, доставлен в больницу в пьяном виде. Медикам при поступлении сказал, что его избили сотрудники милиции. Следователю при опросе тоже. В том, что никаких избиений не было, а травмы получены от падения с милицейского автомобиля, признался позже. Когда предъявили все фотовидеоматериалы, — рассказали в МВД Белоруссии.
В ходе протестов в Минске начались задержания. Девушки пытаются отбивать митингующих у силовиков — видеоНа месте слышны крики и ругань.
Полиция рассказала о молодом человеке: ему 30 лет, работает автослесарем, много раз привлекался к административной ответственности. Сейчас мужчина задержан "в качестве фигуранта по уголовному делу о массовых беспорядках". На допросе он признался, что вышел на улицу, потому что был недоволен результатами президентских выборов, а на кабину МАЗа решил запрыгнуть, чтобы его остановить. Минчанин подчёркивает, что события того дня помнит плохо, потому что был пьян.