Лукашенко заявил, что славянам нужен крепкий лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости перераспределить некоторые компетенции главы государства между другими органами власти. Однако, по его убеждению, лидер страны всё же должен быть наделён определёнными полномочиями.
— Надо помнить, и Россия, и Белоруссия, пример тому — Украина, — это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определёнными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такие полномочия, которыми обладает белорусский президент, — сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.
Лукашенко допустил возможность проведения досрочных выборов президентаА вот парламентские, по его мнению, должны пройти уже по новой конституции.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С этого дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.