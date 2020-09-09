Лукашенко заявил, что славянам нужен крепкий лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости перераспределить некоторые компетенции главы государства между другими органами власти. Однако, по его убеждению, лидер страны всё же должен быть наделён определёнными полномочиями.

— Надо помнить, и Россия, и Белоруссия, пример тому — Украина, — это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определёнными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такие полномочия, которыми обладает белорусский президент, — сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.