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Лукашенко заявил, что славянам нужен крепкий лидер

Такому главе государства нужны полномочия, "но, наверное, не такие", как у нынешнего лидера Белоруссии.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости перераспределить некоторые компетенции главы государства между другими органами власти. Однако, по его убеждению, лидер страны всё же должен быть наделён определёнными полномочиями.

Надо помнить, и Россия, и Белоруссия, пример тому — Украина, — это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определёнными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такие полномочия, которыми обладает белорусский президент, — сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.

Лукашенко допустил возможность проведения досрочных выборов президента

А вот парламентские, по его мнению, должны пройти уже по новой конституции.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С этого дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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