Белорусская оппозиция заявила о планах создать ещё одну партию

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая сообщила о планах создать национально-демократическую партию. Об этом она написала в "Фейсбуке".

— В ближайшее время нами будет объявлено об учреждении оргкомитета по созданию в стране национально-демократической партии. Сейчас идёт процесс согласования входящих в него кандидатур, — уточнила она.

Также она добавила, что совместно с юристами были подготовлены и направлены в Министерство юстиции документы на регистрацию общественного объединения "Право будущего".

Кроме того, Канопацкая выразила поддержку и пожелала сил, мужества и хороших адвокатов задержанным членам Координационного совета.