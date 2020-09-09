Белорусская оппозиция заявила о планах создать ещё одну партию

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая сообщила о планах создать национально-демократическую партию. Об этом она написала в "Фейсбуке".
— В ближайшее время нами будет объявлено об учреждении оргкомитета по созданию в стране национально-демократической партии. Сейчас идёт процесс согласования входящих в него кандидатур, — уточнила она.
Туск предложил номинировать Тихановскую и её мужа на Нобелевскую премию мираПолитик называет это данью уважения белорусам, принявшим участие в акциях протестов.
Также она добавила, что совместно с юристами были подготовлены и направлены в Министерство юстиции документы на регистрацию общественного объединения "Право будущего".
Кроме того, Канопацкая выразила поддержку и пожелала сил, мужества и хороших адвокатов задержанным членам Координационного совета.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Напомним, ранее о создании политической партии "Вместе" объявили член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и политик Виктор Бабарико.