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США оштрафовали дочернюю компанию немецкого банка за нарушение антироссийских санкций по Крыму

Общая сумма взысканий превышает 583 тысячи долларов.

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Фото © ТАСС / picture alliance / Geisler-Fotop

США оштрафовали дочернюю компанию немецкого Deutsche Bank за нарушение санкций, введённых Вашингтоном против России из-за Крыма. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).

Согласно заявлению Минфина, Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) должен будет выплатить два штрафа на общую сумму 583 100 долларов.

В первом случае речь идёт о платежах на счета нефтяного трейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, внесённого в санкционные списки в 2015 году. За это нарушение законодательства США DBTCA присуждено взыскание в размере 157 тысяч долларов.

В российском МИД отреагировали на возможные санкции США из-за Белоруссии

В министерстве отметили, что Москва уважает право жителей республики самостоятельно разобраться в своих проблемах.

Кроме того, транзакции были совершены на имя Краснодарского краевого инвестиционного банка (Крайинвестбанк), который также находится под санкциями за работу в Крыму. В этом случае штраф превысит 425 тысяч долларов.

Ранее в США сенаторы потребовали немедленно ввести новые санкции против России.

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