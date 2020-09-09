США оштрафовали дочернюю компанию немецкого банка за нарушение антироссийских санкций по Крыму

США оштрафовали дочернюю компанию немецкого Deutsche Bank за нарушение санкций, введённых Вашингтоном против России из-за Крыма. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).

Согласно заявлению Минфина, Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) должен будет выплатить два штрафа на общую сумму 583 100 долларов.

В первом случае речь идёт о платежах на счета нефтяного трейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, внесённого в санкционные списки в 2015 году. За это нарушение законодательства США DBTCA присуждено взыскание в размере 157 тысяч долларов.

Кроме того, транзакции были совершены на имя Краснодарского краевого инвестиционного банка (Крайинвестбанк), который также находится под санкциями за работу в Крыму. В этом случае штраф превысит 425 тысяч долларов.