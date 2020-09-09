"Наобещали одно — не сделали ничего". Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Украины

Бывший глава Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о дипломатических провалах политики Киева во время переговоров с Россией на "нормандском саммите" в декабре минувшего года.

— Вот если публикуется сообщение, что прошёл телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные ... это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо, — заявил политик в эфире ютуб-канала журналиста Дмитрия Гордона.

Богдан добавил, что украинская сторона "наобещала одно, а не сделала ничего". Экс-глава офиса отметил, что на переговорах в Париже российский лидер "очень уважительно" общался со своим украинским коллегой и стремился к решению проблемы конфликта в Донбассе.