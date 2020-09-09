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"Наобещали одно — не сделали ничего". Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Украины

Ранее он покинул страну из-за угроз расправы.

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Фото © Zuma / TASS

Бывший глава Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о дипломатических провалах политики Киева во время переговоров с Россией на "нормандском саммите" в декабре минувшего года.

Вот если публикуется сообщение, что прошёл телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные ... это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо, заявил политик в эфире ютуб-канала журналиста Дмитрия Гордона.

Бывший глава Офиса Зеленского покинул Украину из-за угроз расправой

Это произошло после того, как он дал четырёхчасовое интервью по острополитическим вопросам.

Богдан добавил, что украинская сторона "наобещала одно, а не сделала ничего". Экс-глава офиса отметил, что на переговорах в Париже российский лидер "очень уважительно" общался со своим украинским коллегой и стремился к решению проблемы конфликта в Донбассе.

Напомним, 9 декабря в Париже прошла встреча в "нормандском формате". В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, его украинский и французский коллеги Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. После завершения саммита российский президент заявил, что остался доволен первой встречей с Зеленским. Тот, в свою очередь, отметил, что не боится прямого диалога с Путиным.

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