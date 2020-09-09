СКР показал видео последствий смертельной аварии на реке в Сургуте

По факту столкновения катера и баржи в Сургуте, в результате которого погибло четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Уральского СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

— Возбуждено уголовное дело <...> по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — говорится в сообщении.

Также Следственный комитет показал кадры с места происшествия, на которых можно увидеть обломки судна.