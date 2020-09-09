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СКР показал видео последствий смертельной аварии на реке в Сургуте

Следователи устанавливают наличие лицензии у владельца катера.

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По факту столкновения катера и баржи в Сургуте, в результате которого погибло четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Уральского СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

Возбуждено уголовное дело <...> по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — говорится в сообщении.

Также Следственный комитет показал кадры с места происшествия, на которых можно увидеть обломки судна.

Много спасателей и медиков. Лайф публикует первые кадры с места трагической аварии на реке в Сургуте

На месте ЧП уже работают и сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что следователи устанавливают владельца катера и наличие у него лицензии на право перевозки пассажиров, а также документов, подтверждающих годность судна к плаванию. Напомним, ранее Лайф сообщал, что оно принадлежало криминальному авторитету Владимиру Зятькову, также известному как Зятёк.

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