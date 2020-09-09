"Я знаю, где ты живёшь, и хорошо стреляю". Жительнице Томска угрожали из-за отказа продать порванные чулки — видео

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Жительница Томска написала заявление в полицию на преследователя из "Инстаграма". Он прислал ей жуткое сообщение — написал, что знает её адрес и у него есть оружие.

Угрожать незнакомец начал после того, как девушка отказалась продавать ему свои порванные чулки, фото в которых она выложила в соцсети. Как выяснилось позже, мужчина работает учителем физики в лицее, а его ученицы и бывшая девушка рассказали Дарье о других его "странностях".

— Постоянно были намёки к девочкам по типу попить пива или скинуть обнажённые снимки за хорошую оценку. Просил оставаться после уроков. Ходили слухи, что был половой акт с девятиклассницей, — рассказала Дарье одна из знакомых учителя.

В лицее заявили, что жалоб и замечаний на педагога не поступало. Сам мужчина объяснил желание купить порванные чулки тем, что они были нужны ему для производства динамиков.

— Жалею, что написал такое глупое сообщение, которое Дарья восприняла как угрозу. На самом деле никакой угрозы я не планировал, уж тем более воплощать это в жизнь, — заявил Анатолий.

При этом выяснилось, что на мужчину уже заводилось уголовное дело об угрозе убийством. В полицию на него заявляла бывшая девушка. По её словам, после расставания Анатолий преследовал её и чуть не зарезал.

— Достал нож свой. Ты же понимаешь, что здесь всё началось, здесь всё и закончится, — поделилась Анна.

Дело дошло до суда, но потом девушка пошла на примирение сторон — и производство было прекращено. С Дарьей Анатолий тоже решил помириться и пообещал, что не будет ей больше писать. Из лицея он уволился по собственному желанию.