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"Я знаю, где ты живёшь, и хорошо стреляю". Жительнице Томска угрожали из-за отказа продать порванные чулки — видео

Несостоявшийся покупатель оказался учителем физики в лицее.

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Видео © LIFE

Жительница Томска написала заявление в полицию на преследователя из "Инстаграма". Он прислал ей жуткое сообщение — написал, что знает её адрес и у него есть оружие.

Угрожать незнакомец начал после того, как девушка отказалась продавать ему свои порванные чулки, фото в которых она выложила в соцсети. Как выяснилось позже, мужчина работает учителем физики в лицее, а его ученицы и бывшая девушка рассказали Дарье о других его "странностях".

Постоянно были намёки к девочкам по типу попить пива или скинуть обнажённые снимки за хорошую оценку. Просил оставаться после уроков. Ходили слухи, что был половой акт с девятиклассницей, — рассказала Дарье одна из знакомых учителя.

В лицее заявили, что жалоб и замечаний на педагога не поступало. Сам мужчина объяснил желание купить порванные чулки тем, что они были нужны ему для производства динамиков.

Жалею, что написал такое глупое сообщение, которое Дарья восприняла как угрозу. На самом деле никакой угрозы я не планировал, уж тем более воплощать это в жизнь, — заявил Анатолий.

Зарезавший жену в детском саду в Подмосковье мужчина постоянно угрожал ей

Женщина не смела перечить супругу.

При этом выяснилось, что на мужчину уже заводилось уголовное дело об угрозе убийством. В полицию на него заявляла бывшая девушка. По её словам, после расставания Анатолий преследовал её и чуть не зарезал.

Достал нож свой. Ты же понимаешь, что здесь всё началось, здесь всё и закончится, — поделилась Анна.

Дело дошло до суда, но потом девушка пошла на примирение сторон — и производство было прекращено. С Дарьей Анатолий тоже решил помириться и пообещал, что не будет ей больше писать. Из лицея он уволился по собственному желанию.

Ранее Лайф сообщал, что житель Татарстана пытался отвёрткой зарезать бывшую жену в магазине. Суд арестовал его.

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