Российские истребители вновь сопроводили иностранные самолёты над Баренцевым морем

Российские истребители МиГ-29 сопроводили два самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

— Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-29, — сказано в сообщении.

Иностранные суда были классифицированы как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 и самолёт базовой патрульной авиации Р-3С "Орион".