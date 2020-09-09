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Российские истребители вновь сопроводили иностранные самолёты над Баренцевым морем

Один из них предназначен для радиоэлектронной борьбы.

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российские истребители МиГ-29 сопроводили два самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-29, — сказано в сообщении.

Иностранные суда были классифицированы как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 и самолёт базовой патрульной авиации Р-3С "Орион".

Российский истребитель третий раз за день сопроводил иностранный лайнер над Баренцевым морем

В итоге удалось не допустить нарушения госграницы РФ.

Ранее Лайф сообщал, что российский МиГ-31 перехватил норвежский самолёт над Баренцевым морем.

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