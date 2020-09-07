Российский истребитель третий раз за день сопроводил иностранный лайнер над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-29 сопроводил самолёт-разведчик ВВС Великобритании RC-135 над Баренцевым морем. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

— Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и сопроводил её над акваторией Баренцева моря, — говорится в сообщении.

В результате британский лайнер был вынужден развернуться и полететь в обратном направлении. При этом нарушения границ допущено не было, а полёт российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами.