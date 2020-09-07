"Технических рисков практически нет". В ЦИК подробно рассказали о системе электронного голосования

Центризбирком России уже давно взял курс на расширение возможностей участников избирательного процесса, в том числе через развитие цифровых технологий. Об этом на пресс-конференции заявил член ЦИК РФ Антон Лопатин.

По его словам, большинство жителей страны одобряют и доверяют системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

— Центризбирком совместно с разработчиками ДЭГ устраняет все недочёты системы, чтобы она была максимально защищённой и удобной. Так, на сегодняшнее утро порядка 25 тысяч избирателей (жители Курской и Ярославской областей) подали заявку на участие в дистанционном электронном голосовании, — отметил Лопатин.

Кроме того, он подчеркнул, что все попытки "двойного голосования" будут строго пресечены, а виновные — найдены.

— Проголосовать электронно и дистанционно дважды невозможно. Всех, кто дважды взял бюллетень, мы совершенно точно найдём. Мы сейчас думаем о том, чтобы совершенствовать систему проверки, переводить её в режим онлайн. Кто совершает попытки двойного голосования, хотят "словить хайп". Важно осознавать, что такие поступки влекут соответствующую административную ответственность, — поведал член ЦИК РФ.

Лопатин также добавил, что технических рисков в дистанционном электронном голосовании практически нет, данная система регулярно проходит общественные тестирования и проверки специалистов.

Добавим, что за чистотой процесса электронного голосования будет организовано общественное наблюдение. Для этого планируется привлечь общественные палаты и общественные организации.

По словам председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, сейчас особое внимание уделяется обучению общественных наблюдателей.

В свою очередь зампредседателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич сообщил, что в настоящее время у населения достаточно высокий запрос на цифровые сервисы взаимодействия с властью и государством, однако у них присутствуют некие страхи, основанные на фейках, опубликованных в Интернете. Он добавил, что противодействие ложной информации является одним из ключевых направлений их работы.