"Как в кино про великанов". В Подмосковье вырастили гигантскую тыкву по имени Груня — видео

В Московской области вырастили гигантскую тыкву весом 401 кг. Овощу дали имя Аграфена Федотовна Дусева-Гусева, или попросту Груня.

Хозяин рекордсменки — дачник Андрей Гусев — уже не первый год выращивает таких "малышек", в 2018 году он представил плод весом 645,5 кг, названный Дуся. Огромные тыквы относятся к сорту "Атлантический гигант", некоторые экземпляры которого достигают веса в тонну. Абсолютный рекорд принадлежит бельгийской тыкве — 1,3 тонны.

— Это не абсолютный рекорд России, он был поставлен два года назад. Но это точно рекорд этого года. Обычная, вкусная, сочная тыква. Этот сорт больше подходит для каш, он сладкий и мясистый. Кашу можно сварить на квартал, — рассказал Лайфу ландшафтный архитектор "Аптекарского огорода" Артём Пашин.

Тыква Груня будет храниться в "Аптекарском огороде" в Москве до 1 ноября, а потом её съедят вместе с посетителями. Часть семян будет разыграна.

— Вообще огромная тыква, я не представляю, как их выращивали. Как будто попал в кино про великанов, просто сказка. Наверное, она очень вкусная, — поделилась своими впечатлениями гостья выставки.