Роскомнадзор назвал цензурой ограничения на YouTube по фильму о Беслане

Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованием отказаться от цензуры в отношении российских авторов и строго соблюдать законодательство РФ. Причиной для этого послужила маркировка о неприемлемом контенте для части пользователей в отношении работы Александра Рогаткина "Беслан. Фильм Александра Рогаткина", размещённой на YouTube.

— В письме ведомства, направленном в понедельник руководству Google LLC, говорится, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. При этом он транслировался в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала "Россия 1" и не содержит какой-либо запрещённой информации, — сообщили в РКН.

Там добавили, что своими действиями компания нарушает 29-ю статью Конституции РФ, которая запрещает цензуру на территории государства. В то же время в ведомстве заявили, что другие ролики на схожую тематику под правила платформы не попадают, а поскольку фильм "Беслан" транслировался по государственному телевидению, законодательство он не нарушает по умолчанию.