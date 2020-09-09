При столкновении катера и баржи в Сургуте погиб местный криминальный авторитет

В результате столкновения катера с баржей в Сургуте погиб известный криминальный авторитет Владимир Зятьков, в преступном мире более известный как Зятёк. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах. Зятькову же и принадлежал катер.

Известно, что первый срок Зятьков получил в 19 лет. Будучи совсем молодым, он отправился в тюрьму за разбойное нападение. Ещё через несколько лет он повторно попал за решётку, но статья была куда более серьёзная — убийство. Признание в криминальном мире Зятьков получил лишь в 1992 году. Когда ему исполнилось 37 лет, он был признан вором в законе.