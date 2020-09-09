НТВ анонсировал фильм про американские политтехнологии в российской глубинке

Телеканал НТВ анонсировал своё расследование о том, как американские политтехнологи готовят муниципальных депутатов в российской глубинке.

— Секретные курсы и тайные вебинары, где политтехнологи покойного Маккейна учат "родину любить". Кому из выпускников подобных спецшкол уже удалось занять кресла муниципальных депутатов, — говорится в анонсе.

Фильм выйдет в программе "ЧП. Расследование" в этот четверг, 10 сентября, в 23:40.