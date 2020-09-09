Каршеринговый сёрфер. Москвич упал с крыши машины во время записи опасного видео

Видео © Соцсети

В Москве подвыпивший пассажир каршерингового автомобиля на ходу забрался на крышу, но не удержался при торможении и свалился. Акробатические трюки молодой человек решил сделать ради видео.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл утром 6 сентября. Трое друзей решили взять BMW сервиса "Яндекс.Драйв" и записать эффектное видео для соцсетей. Поистине цель была достигнута. Один из ребят сидел за рулём, а его подруга и приятель высунулись из окон для трюка. Девушка была оператором, а главная роль досталась молодому человеку, которого явно подстёгивал алкоголь. Он вылез из машины и забрался на крышу.

— Контент прёт! — прокричал каршеринговый сёрфер и встал на ноги прямо на крыше движущейся машины.

Но до Ван Дамма пьяному москвичу оказалось далеко — и он свалился. На этом видео прервалось. По данным опубликовавших кадры пользователей соцсетей, трюкач отделался синяками и ссадинами.

В столичном ГУ МВД уже заинтересовались опасным видео. В управлении сообщили Лайфу, что начали проверку по факту нарушения правил дорожного движения, личности героев ролика устанавливаются.