В Сети появилось видео, как Козловский отдыхает с Акиньшиной

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В Сети появилось видео, на котором якобы актёр Данила Козловский запечатлён во время отдыха в одном из отелей в турецком Бодруме. По версии авторов этого ролика, его новой пассией стала коллега по цеху Оксана Акиньшина.

На кадрах, снятых отдыхающими, пара, похожая на Данилу и Оксану, загорает на лежаках у берега моря.

Ранее же сообщалось, что Козловский ушёл от своей девушки Ольги Зуевой, которая в начале этого года родила ему дочь. Роман с Акиньшиной якобы начался на съёмках его фильма "Чернобыль".