Россиянка скоропостижно умерла во время отдыха в Абхазии

Российская туристка 1942 года рождения умерла от инфаркта во время отдыха в Сухуме. О смерти пожилой женщины сообщили в Прокуратуре Абхазии.

— Россиянку Людмилу Герасимову доставили на скорой помощи в Республиканскую больницу с сердечным приступом, но спасти её не удалось. Предположительная причина смерти — инфаркт, — рассказал ТАСС сотрудник прокуратуры и добавил, что точные выводы сделают судмедэксперты после вскрытия.

В Посольстве РФ в Абхазии подтвердили информацию о смерти россиянки. По данным дипмиссии, Герасимова с дочерью приехала на отдых в Сухум из города Коврова Владимирской области. Сейчас дочь умершей собирает необходимые документы для отправки тела на родину.