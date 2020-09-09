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Кровавые сумерки. Пожары в США превратили города в зарисовки для фильма ужасов

Экстренная эвакуация жителей потребовалась сразу в четырёх округах.

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Фото © Twitter / Clypian

В западной части США продолжают бушевать мощные лесные пожары. И если ранее о серьёзных возгораниях сообщалось только из штата Калифорния, то накануне самая сложная ситуация наблюдалась в штате Орегон.

Из-за двух крупных пожаров площадью в 81 тысячу гектаров экстренная эвакуация жителей потребовалась сразу в четырёх округах: Мэрион, Дуглас, Клакамас и Лейн. Осложнял ситуацию сильный ветер, порывы которого, как сообщается, временами достигали 120 км/ч, из-за чего огонь очень быстро перекидывался с одного места на другое.

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По их словам, запах дыма чувствовался в салоне.

В округе Мэрион, где эвакуация потребовалась в четырёх городах, местные жители стали свидетелями пугающего явления: мгла от пожаров окутала населённые пункты, а солнечный свет окрасил небо в ярко красный цвет. "Кровавые сумерки" не кончились даже в полдень, когда солнце поднялось максимально высоко над горизонтом.

Накануне Лайф сообщал, что Калифорнии с начала 2020 года общая площадь природных пожаров превысила 881 тысячу гектаров. Эта цифра стала рекордной за всю историю штата.

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