Кровавые сумерки. Пожары в США превратили города в зарисовки для фильма ужасов

В западной части США продолжают бушевать мощные лесные пожары. И если ранее о серьёзных возгораниях сообщалось только из штата Калифорния, то накануне самая сложная ситуация наблюдалась в штате Орегон.
This is nuts. Downtown Stayton at 12:22pm. Be safe, everyone. #KGW #Oregon #Fire #Smoke #LionsheadFire @KGWNews pic.twitter.com/ff4MKKU4qm— Christine Pitawanich (@CPitawanichKGW) September 8, 2020
Из-за двух крупных пожаров площадью в 81 тысячу гектаров экстренная эвакуация жителей потребовалась сразу в четырёх округах: Мэрион, Дуглас, Клакамас и Лейн. Осложнял ситуацию сильный ветер, порывы которого, как сообщается, временами достигали 120 км/ч, из-за чего огонь очень быстро перекидывался с одного места на другое.
Авиапассажиры показали невероятно ужасающие кадры пожаров в КалифорнииПо их словам, запах дыма чувствовался в салоне.
В округе Мэрион, где эвакуация потребовалась в четырёх городах, местные жители стали свидетелями пугающего явления: мгла от пожаров окутала населённые пункты, а солнечный свет окрасил небо в ярко красный цвет. "Кровавые сумерки" не кончились даже в полдень, когда солнце поднялось максимально высоко над горизонтом.
Накануне Лайф сообщал, что Калифорнии с начала 2020 года общая площадь природных пожаров превысила 881 тысячу гектаров. Эта цифра стала рекордной за всю историю штата.