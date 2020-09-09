Полпред президента потребовал разобраться в ситуации с изъятием детей у одинокой матери-почтальонки

Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов потребовал разобраться в ситуации с изъятием детей у матери-одиночки из Екатеринбурга Айши Репняковой. Женщина уже год видит сына и дочь только на свиданиях в реабилитационном центре, потому что её зарплату почтальона посчитали слишком маленькой для их содержания.

— Необходимо внимательно изучать основания для подобных решений. Изъятие детей из семьи — это крайняя мера. До принятия подобного решения органы власти должны принять исчерпывающие меры для сохранения семьи и воспитания детей с родителями, — приводят слова Цуканова его пресс-служба.