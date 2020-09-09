Полпред президента потребовал разобраться в ситуации с изъятием детей у одинокой матери-почтальонки

Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов потребовал разобраться в ситуации с изъятием детей у матери-одиночки из Екатеринбурга Айши Репняковой. Женщина уже год видит сына и дочь только на свиданиях в реабилитационном центре, потому что её зарплату почтальона посчитали слишком маленькой для их содержания.
— Необходимо внимательно изучать основания для подобных решений. Изъятие детей из семьи — это крайняя мера. До принятия подобного решения органы власти должны принять исчерпывающие меры для сохранения семьи и воспитания детей с родителями, — приводят слова Цуканова его пресс-служба.
В Интерполе сообщили об увеличении количества преступлений против детей во время пандемииВ организации заметили, что часто случаи сексуального надругательства над несовершеннолетними остаются неосвещёнными.
Ранее Лайф рассказывал эту историю женщины-почтальона. Айша Репнякова получает 20 тысяч рублей в месяц. На эти деньги она содержала 9-летнюю дочь и 14-летнего сына. В прошлом сентябре к ним домой пришли сотрудники опеки вместе с полицией и забрали детей. Брат с сестрой уже год живут в местном реабилитационном центре. Мать их навещает четыре раза в неделю и подаёт иск за иском, чтобы вернуть детей.