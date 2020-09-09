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В Сургуте катер с пассажирами на полной скорости влетел в баржу, четверо погибли

Среди пострадавших — четырёхлетний мальчик, он в тяжёлом состоянии.

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Фото © Instagram / surgut_tribuna

Катер с пассажирами на полной скорости влетел в стоявшую у берега баржу, четверо человек погибли. Как сообщили Лайфу в ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, ещё четыре пассажира моторной лодки пострадали.

По предварительным данным, катер двигался на полной скорости по воде напротив речного порта, водитель в темноте не заметил стоящее грузовое судно. В результате четверо погибли, четверо, включая несовершеннолетнего, госпитализированы, — уточнил собеседник Лайфа.

Все погибшие и пострадавшие находились на катере. По данным Лайфа, среди пострадавших — четырёхлетний мальчик. У него ушиб позвоночника и закрытая травма живота, а также перелом плеча. Состояние оценивается как тяжёлое. Трое других пострадавших — Козак А. 1978 года рождения, Андреенко К. 1978 года рождения и Зятькова Т. 1973 года рождения — находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести. Список погибших выглядит так:

  1. Зятьков В. 1954 г.р.
  2. Сулимова В. 1986 г.р.
  3. Максимцев Т. 1970 г.р.
  4. Братыня Н. 1981 г.р.

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Ранее Лайф сообщал о россиянке, которая утонула на Сардинии. Она каталась с парнем на лодке. Молодого человека спасти удалось, а вот девушка погибла.

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