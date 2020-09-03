"Меня прибьёт к тем камням". Россиянка в шутку сняла на видео реку и через несколько минут в ней утонула

В Республике Алтай погибла туристка из Новосибирска. Она пыталась переплыть Катунь. Перед смертью женщина записала и опубликовала видео, в котором рассказала о желании пересечь бурную реку, сообщают "Вести".
— Вот здесь зайду и спокойненько поплыву. Потом меня прибьёт вон к тем камням через пару дней, — пошутила женщина на видео.
В Ростовской области подросток пошёл гулять с друзьями и утонул в прудуПравоохранители проводят проверку.
Как сообщили в МЧС, 43-летняя туристка из Новосибирска хорошо умела плавать, поэтому она решилась на заплыв вдоль берега Катуни. Ужасающее видео по просьбе погибшей сняла её дочь. В воде туристку подхватило течение и унесло на стремнину. Дочь туристки обратилась за помощью на ближайшую туристическую базу, но найти женщину или её тело так и не удалось.
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