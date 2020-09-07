Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД из-за ситуации с Навальным

Посол России в Лондоне Андрей Келин вызван в британское Министерство иностранных дел из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил глава ведомства Доминик Рааб.

По словам дипломата, британская сторона выразила Келину "глубокую озабоченность" в связи с "отравлением Алексея Навального". Рааб подчеркнул, что Москва "должна провести полное и прозрачное расследование" случившегося.

2/2 Relieved to hear that Alexei Navalny has been taken out of the medically induced coma. I hope his condition continues to improve — Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020

— С облегчением узнал, что Алексея Навального вывели из состояния медикаментозной комы. Я надеюсь, его состояние продолжает улучшаться, — написал глава МИД Великобритании в "Твиттере".

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".