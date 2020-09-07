Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД из-за ситуации с Навальным

Сегодня стало известно, что блогера вывели из комы.

454
Post cover

Фото © Pixabay

Посол России в Лондоне Андрей Келин вызван в британское Министерство иностранных дел из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил глава ведомства Доминик Рааб.

По словам дипломата, британская сторона выразила Келину "глубокую озабоченность" в связи с "отравлением Алексея Навального". Рааб подчеркнул, что Москва "должна провести полное и прозрачное расследование" случившегося.

С облегчением узнал, что Алексея Навального вывели из состояния медикаментозной комы. Я надеюсь, его состояние продолжает улучшаться, — написал глава МИД Великобритании в "Твиттере".

Навального вывели из комы

Пациент начал реагировать на обращения окружающих.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".

При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом, и объяснили, почему не доверяют заявлениям Берлина.

Кремль ждёт от Германии информацию по ситуации с Навальным в ближайшие дни

Она может помочь в установлении причин, которые привели к болезни блогера.

Выбор редакции

Loading...