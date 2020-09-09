Много спасателей и медиков. Лайф публикует первые кадры с места трагической аварии на реке в Сургуте

Лайф публикует кадры с места аварии в Сургуте, где катер с пассажирами врезался в баржу у берега.

Как сообщает ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, на месте работают правоохранительные органы и городские экстренные службы. Всего задействовано порядка 20 человек и семь единиц техники.

Напомним, катер с пассажирами на полной скорости влетел в стоявшую у берега баржу, четверо человек погибли. Ещё четыре пассажира, в том числе несовершеннолетний, пострадали и были госпитализированы. По данным Лайфа, катер принадлежал Зятькову В., который числится одним из погибших.