Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Много спасателей и медиков. Лайф публикует первые кадры с места трагической аварии на реке в Сургуте

На месте ЧП уже работают и сотрудники правоохранительных органов.

211

Видео © LIFE

Лайф публикует кадры с места аварии в Сургуте, где катер с пассажирами врезался в баржу у берега.

Как сообщает ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, на месте работают правоохранительные органы и городские экстренные службы. Всего задействовано порядка 20 человек и семь единиц техники.

Россиянка скоропостижно умерла во время отдыха в Абхазии

Дочь женщины пытается добиться отправки тела матери на родину.

Дальнейшая информация и обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, катер с пассажирами на полной скорости влетел в стоявшую у берега баржу, четверо человек погибли. Ещё четыре пассажира, в том числе несовершеннолетний, пострадали и были госпитализированы. По данным Лайфа, катер принадлежал Зятькову В., который числится одним из погибших.

Выбор редакции

Loading...