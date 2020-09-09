"Нападение" на штаб Навального в Новосибирске назвали отголоском чёрных выборных технологий 90-х

Произошедшее накануне "нападение" на штаб "Коалиции" в Новосибирске может быть обычной провокацией или попыткой набрать предвыборные очки. Такое мнение выразил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

— Сейчас мало кто помнит, а я в силу разных причин помню ещё все эти истории, особенно в регионах за Уралом, с чёрными выборными технологиями конца 90х — начала нулевых — с поджогами машин, нападением хулиганов с битами, якобы нанятыми какими-то оппонентами, и так далее. И, очевидно, что эта чернуха сегодня возвращается через этих навальнят, но только уже на другом, так сказать, витке абсурдности. В том смысле, что они пытаются в этом обвинять власть, и так далее, — сказал Мартынов Лайфу.

Напомним, что днём ранее в Новосибирске неизвестные бросили бутылку с химикатами в помещение предвыборного штаба "Коалиции".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Федеральная служба безопасности займётся анализом переданных президентом Белоруссии Александром Лукашенко материалов с записью перехваченного разговора Варшавы и Берлина о Навальном и сделает выводы об их ценности.