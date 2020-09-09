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Суд отправил замглавы Минэнерго в СИЗО на два месяца

Ранее его обвинили в хищении более 600 миллионов рублей.

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Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Басманный районный суд Москвы выбрал меру пресечения для замминистра энергетики Анатолия Тихонова. Ближайшие два месяца высокопоставленный чиновник проведёт в СИЗО.

Ходатайство следствия законно, обосновано, мотивировано и подлежит удовлетворению, — сказала судья на заседании.

В Амурской области на генерала в отставке завели уголовное дело о хищении 67 миллионов рублей

Изначально он заключил госконтракт со строительной компанией на сумму более чем 132 миллиона.

Как ранее сообщал Лайф, Анатолию Тихонову предъявили обвинение в хищении более 600 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги он присвоил, занимая должность главы государственного предприятия "Российское энергетическое агентство".

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