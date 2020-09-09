Суд отправил замглавы Минэнерго в СИЗО на два месяца

Басманный районный суд Москвы выбрал меру пресечения для замминистра энергетики Анатолия Тихонова. Ближайшие два месяца высокопоставленный чиновник проведёт в СИЗО.
— Ходатайство следствия законно, обосновано, мотивировано и подлежит удовлетворению, — сказала судья на заседании.
В Амурской области на генерала в отставке завели уголовное дело о хищении 67 миллионов рублейИзначально он заключил госконтракт со строительной компанией на сумму более чем 132 миллиона.
Как ранее сообщал Лайф, Анатолию Тихонову предъявили обвинение в хищении более 600 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги он присвоил, занимая должность главы государственного предприятия "Российское энергетическое агентство".