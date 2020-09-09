Выставки, лекции, мастер-классы и паблик-токи. В Москве впервые пройдёт "Российская креативная неделя"

В Москве с 11 по 13 сентября пройдёт масштабное событие — "Российская креативная неделя" (Russian Creativity Week). Основной площадкой станет парк Горького, а с 7 по 10 сентября мероприятия состоятся в разных регионах РФ.

В столице за три дня состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и многое другое. Все креативные индустрии будут представлены в развлекательном, образовательном и деловом блоках, которые направлены на их развитие в нашей стране.

Креативные недели уже проходят в Нью-Йорке, Берлине, Милане, Лондоне. Теперь к этому движению присоединяется и Москва. Среди представленных отраслей — дизайн и мода, кино, новые медиа, журналистика и телевидение, компьютерная графика и игры, музыка, архитектура и образование в рамках этих индустрий.

В парке Горького в течение трёх дней состоятся 14 лекториев. Программы направлений курируют журналист и телеведущий Владимир Познер, руководитель новостного медийного проекта об играх PLAYER ONE (MY.GAMES) Антон Городецкий, профессор Международной академии архитектуры и МАРХИ Владимир Плоткин, директор Belgrade Design Week Йован Йеловац, дизайнер одежды Татьяна Парфенова и другие.

Хедлайнером культурной программы станет Теодор Курентзис. В том числе 10 сентября он будет дирижёром ночного концерта Lux Aeterna в римско-католическом соборе на Малой Грузинской. Среди спикеров и участников — режиссёры Фёдор Бондарчук и Тимур Бекмамбетов, актёр Владимир Машков, музыкант Алексей Кортнев.

Официальным партнёром "Российской креативной недели" выступил Ханты-Мансийский автономный округ, он представит выставки, лектории и многое другое. Запланирована выставка "Креативные инновации Москвы", где 16 компаний представят плоды своих трудов в сферах веб-дизайна, моды, ювелирного дизайна, компьютерной графики, анимации, медиа.

11 сентября состоится торжественное открытие, гостей и участников поприветствует первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Вечером свою программу представит Пермский театр оперы и балета. На следующий день пройдёт Форум креативного бизнеса, а в 17 часов Тульская область покажет спектакль, посвящённый Льву Толстому. В завершение в концертном зале "Зарядье" посетители услышат гала-концерт "Российской креативной недели".