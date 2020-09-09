Автор книги о Трампе рассказал про "невероятное" оружие США, невиданное для России

Американский журналист Боб Вудворд из редколлегии The Washington Post написал в своей книге, посвящённой Дональду Трмпу о неких новых разработках ядерного оружия в США. Выдержки из книги публикует WP.

Вудворд рассказывает, как однажды, рассуждая о возможной войне с КНДР, Трамп вдруг заявил, что он "создал ядерное [оружие], оружейную систему, которой ни у кого прежде не было в этой стране". И якобы ни о чём таком никто прежде не слышал, ни президент РФ Владимир Путин, ни лидер Китая Си Цзиньпин.

— То, что у нас имеется, невероятно, — приводит журналист слова Трампа.

Источники Вудворда затем якобы подтвердили, что подобное оружие действительно есть, и удивились, что Трамп о нём рассказал.

Книга Вудворда называется "Ярость" (Rage) и поступит на прилавки книжных магазинов 15 сентября. Основой для неё стали 18 эксклюзивных интервью Вудворда с Трампом.