Житель Барнаула скончался после плановой операции. Родные винят врачей в халатности — видео

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Жительница Барнаула винит врачей в смерти своего отца. 55-летний мужчина перенёс плановую операцию на ноге и уже восстанавливался после неё, но почувствовал себя плохо. По словам женщины, семья трижды обращалась в больницу, но в госпитализации им отказывали, отправляя в поликлинику, а когда всё-таки приняли — помочь уже не успели.

В начале июля Николаю Бочкарёву удалили мизинец на правой стопе, но у пациента был диабет. Дочь Екатерина рассказала Лайфу, что отец хорошо себя чувствовал, выполнял рекомендации врачей. Но состояние резко ухудшилось, и тогда он поехал в восьмую городскую больницу на операцию.

Медики, по словам родных, сказали, что это не их случай, и отказали в госпитализации, посоветовав обратиться к дерматологу. На следующий день нога отекла до колена, больной уже не мог сам передвигаться — и родные повезли его в поликлинику.

— 25 августа у отца поднялась температура и стал болеть лимфоузел в правом паху, на той же ноге, которая была оперирована. Он эту информацию передал в поликлинике, врачи знали. Первые несколько дней мы надеялись, что отец сам справится, принимал обезболивающие препараты и жаропонижающие, — рассказала дочь Екатерина.

После этого семья отвезла мужчину в поликлинику, сам он ходить уже не мог. Там в срочном порядке были взяты анализы на сахар и лейкоциты, показавшие превышение в три раза выше нормы. Сотрудники вызвали скорую помощь, которая ехала около двух часов. Температура тела сильно упала.

Екатерина приняла решение самостоятельно ехать в больницу № 8, благо анализы были на руках, а хирург дал выписку, что требуется гнойная хирургия. Однако там пациента вновь не приняли и направили к эндокринологу. Утром 1 сентября состояние мужчины ухудшилось, нога начала желтеть. Семья приняла решение поехать в другую клинику, но врачи снова посоветовали срочно ложиться в гнойную хирургию восьмой больницы. На сей раз мужчину госпитализировали, а вечером он перестал выходить на связь.

— На следующий день после обеда мы созвонились с врачом, которая вела его и отказала дважды до этого. Она сказала, что Николай Геннадьевич переведён в реанимацию, у него стабильно тяжёлое состояние, но он находится в сознании, разговаривает, всё понимает. На следующее утро, третьего сентября, моя мама созвонилась с реаниматологом: состояние стабильно тяжёлое, но лучше, чем второго сентября. В 15:10 мой отец скончался. Реаниматолог сказал слова соболезнования — всё, больше никаких комментариев не было, — объяснила дочь умершего Николая Бочкарёва.

В заключении о смерти врачи написали, что развился инфекционно-токсический шок. Екатерина считает, что в смерти отца виноваты медики, и хочет добиться их справедливого наказания. После смерти отца девушка обратилась в Следственный комитет.