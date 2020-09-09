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"Спартак" в присутствии Тедеско забросил пять шайб "Салавату"

Красно-белые одержали вторую победу в чемпионате.

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Фото © Twitter / Spartak Moscow

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский "Спартак" на домашнем льду со счётом 5:3 обыграл уфимский "Салават Юлаев".

Поболеть за красно-белых в этот вечер на "ЦСКА-арену" пришёл главный тренер футбольного "Спартака" Доменико Тедеско. Немецкий специалист с большим интересом наблюдал за игрой, в которой команды на двоих наколотили восемь шайб.

Фото © Twitter / Spartak Moscow

Четыре очка за результативность (2+2) в составе столичного клуба заработал нападающий Йори Лехтеря. Финн на третьей минуте встречи счёт открыл.

Он же поставил точку в матче, оформив дубль в начале заключительной двадцатиминутки.

Помимо двух шайб Лехтеря, "Спартак" трижды усилиями Артёма Фёдорова (17'), Эмиля Юсе (22') и Мартина Бакоша (34') реализовал численное превосходство.

У гостей по голу записали на свой счёт Теему Хартикайнен (14'), Григорий Панин (19') и Александр Кадейкин (30' меньшинство).

Таким образом, "Спартак" выигрывает вторую игру кряду, а заодно прерывает беспроигрышную серию "Салавата" из трёх побед на старте регулярного чемпионата.

Регулярный чемпионат КХЛ

  • "Спартак" — "Салават Юлаев" — 5:3 (2:2; 2:1; 1:0)
  • "Динамо" М — "Локомотив" — 2:3 (1:1; 1:0; 0:2)
  • "Металлург" Мг — "Амур" — 3:1 (0:1; 2:0; 1:0)
  • "Йокерит" — "Нефтехимик" — 6:0 (2:0; 3:0; 1:0)
  • "Динамо" Мн — "Ак Барс" — 4:5 (1:1; 2:1; 1:3)

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