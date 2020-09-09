"Кислотные и агрессивные решения". В Госдуме назвали наглостью и хамством "арест" Украиной 65 российских самолётов

Депутат Госдумы Михаил Шеремет оценил заочный "арест" Украиной 65 летавших в Крым российских самолётов, назвав подобные заявления Киева наглостью и хамством.
Зеленский снова пообещал "вернуть" Крым обратноПо его словам, ситуация с полуостровом равнозначна той, которая разворачивается на востоке страны.
— Очень печально, что принимаются такие кислотные и агрессивные решения. Уже переходит все границы наглость и хамство, которое демонстрируют киевские власти по отношению к России, — сказал Шеремет в интервью РИА "Новости".
Депутат подчеркнул, что это решение Украины никак не отразится на авиасообщении с полуостровом и не несёт последствий для его жителей. Он отметил, что разочарован политикой руководства Незалежной, которое променяло дружественные отношения с Россией на "западные подачки".
Парламентарий добавил, что рано или поздно "терпение закончится", и тогда Россия введёт ответные санкции, после чего украинцы дадут оценку своим властям.
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Напомним, ранее украинский суд постановил наложить арест на 65 российских пассажирских самолётов, на которых перевозчики осуществляли полёты в Крым без разрешения на то киевских властей.
Крым воссоединился с Россией после проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.