"Кислотные и агрессивные решения". В Госдуме назвали наглостью и хамством "арест" Украиной 65 российских самолётов

По словам парламентария, Киев променял дружественные отношения с Москвой на "западные подачки".

Депутат Госдумы Михаил Шеремет оценил заочный "арест" Украиной 65 летавших в Крым российских самолётов, назвав подобные заявления Киева наглостью и хамством.

— Очень печально, что принимаются такие кислотные и агрессивные решения. Уже переходят все границы наглость и хамство, которые демонстрируют киевские власти по отношению к России, — сказал Шеремет в интервью РИА "Новости".

Депутат подчеркнул, что это решение Украины никак не отразится на авиасообщении с полуостровом и не несёт последствий для его жителей. Он отметил, что разочарован политикой руководства Незалежной, которое променяло дружественные отношения с Россией на "западные подачки".

Парламентарий добавил, что рано или поздно "терпение закончится" и тогда Россия введёт ответные санкции, после чего украинцы дадут оценку своим властям.

Напомним, ранее украинский суд постановил наложить арест на 65 российских пассажирских самолётов, на которых перевозчики осуществляли полёты в Крым без разрешения на то киевских властей.