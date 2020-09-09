На Украине "арестовали" 65 российских самолётов, летавших в Крым

Украинский суд постановил наложить арест на 65 российских пассажирских самолётов, на которых перевозчики осуществляли полёты в Крым без разрешения на то киевских властей.
— По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолётов — нарушителей порядка, — сообщила пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру украинской генпрокуратуры.
Уточняется, что расследованием "преступлений" авиакомпаний и пилотов, которые совершали перелёты в Крым, занимается Служба безопасности Украины. Уголовное дело было открыто после 2014 года, когда Крымский полуостров проголосовал за воссоединение с Россией, а Киев потерял контроль над регионом и его аэропортами.
Зеленский снова пообещал "вернуть" Крым обратноПо его словам, ситуация с полуостровом равнозначна той, которая разворачивается на востоке страны.
Как сообщал Лайф, Крым на протяжении нескольких лет испытывает проблемы с поставками пресной воды на полуостров. До 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Но после воссоединения Крыма с Россией власти Незалежной в одностороннем порядке перекрыли подачу воды в республику. Проблему с пресной водой в Крыму пообещал решить президент России Владимир Путин.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил глава России, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.