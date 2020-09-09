На Украине "арестовали" 65 российских самолётов, летавших в Крым

Украинский суд постановил наложить арест на 65 российских пассажирских самолётов, на которых перевозчики осуществляли полёты в Крым без разрешения на то киевских властей.

— По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолётов — нарушителей порядка, — сообщила пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру украинской генпрокуратуры.

Уточняется, что расследованием "преступлений" авиакомпаний и пилотов, которые совершали перелёты в Крым, занимается Служба безопасности Украины. Уголовное дело было открыто после 2014 года, когда Крымский полуостров проголосовал за воссоединение с Россией, а Киев потерял контроль над регионом и его аэропортами.

Как сообщал Лайф, Крым на протяжении нескольких лет испытывает проблемы с поставками пресной воды на полуостров. До 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Но после воссоединения Крыма с Россией власти Незалежной в одностороннем порядке перекрыли подачу воды в республику. Проблему с пресной водой в Крыму пообещал решить президент России Владимир Путин.