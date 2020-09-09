В России вынесен первый приговор за пропаганду АУЕ

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, а также Артёма Зуева за организацию ячейки движения АУЕ*, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

— В суде установлено, что Николай Бабарика в ноябре 2011 года, являясь последователем движения "Арестантское уголовное единство"... совместно с неустановленным лицом... создали экстремистское сообщество под названием АУЕ, в состав которого вошли его супруга и Зуев, — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что с ноября 2011 года по май 2018-го Бабарика опубликовал в сообществе АУЕ в Интернете около 30 тысяч материалов, в том числе содержащих призывы к экстремистской деятельности.

Его жена вступила в сообщество начале марта 2017 года. Тогда она занималась распространением предметов с символикой движения, их реализацией и администрированием. Женщина разместила около двух тысяч материалов на тему экстремистского движения.

Правоохранительные органы нашли их в мае 2018 года. Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, Зуеву — в виде трёх лет девяти месяцев тюрьмы, а Наталья Бабарика приговорена к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Напомним, движение АУЕ признали экстремистским на территории России 17 августа. Эксперты решили, что субкультура представляет угрозу жизни и здоровью граждан страны, а также обществу и государству.