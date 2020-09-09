В России начался отопительный сезон. Путин выразил надежду, что зима не застанет власти врасплох

В России стартовал отопительный сезон, правда, пока всего в нескольких регионах. Об этом рассказал глава Минэнерго Александр Новак на совещании правительства, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

— Подготовка объектов энергетики к зимнему режиму проходит в штатном режиме. В настоящее время уже в самых северных муниципальных образованиях в семи регионах уже начался отопительный сезон, — отметил Новак.

— Надеюсь, что зима нас врасплох не застанет, — добавил Владимир Путин, заслушав доклад министра энергетики.

Он ответил, что осень чувствуется уже в некоторых регионах России, однако на юге страны ещё продолжается туристический сезон.

А ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию придёт настоящая осень. Температура воздуха будет колебаться в районе +16...+18 градусов, при этом это выше климатической нормы.