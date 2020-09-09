Бывший глава Офиса Зеленского покинул Украину из-за угроз расправой

Незадолго до этого он публиковал ролики на своих страницах в соцсетях, героем которых стал брат главы офиса лидера Незалежной.

Депутата "Слуги народа" исключили из партии за критику Зеленского Незадолго до этого он публиковал ролики на своих страницах в соцсетях, героем которых стал брат главы офиса лидера Незалежной.

Как признался сам телеведущий Дмитрий Гордон в анонсе беседы, который вышел вечером в среду на его ютуб-канале, это интервью он считает "одним из самых сенсационных в своей биографии". Разговор продолжался четыре часа и затрагивал острополитические темы. В частности, речь шла о новом президенте Украины, уголовных делах, в том числе против бывшего лидера Петра Порошенко, нынешнем руководителе Офиса Зеленского Андрее Ермаке и других.