Бывший глава Офиса Зеленского покинул Украину из-за угроз расправой

Бывший руководитель Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что покинул страну из-за угроз расправой.
— Из-за физической угрозы после первого интервью Гордону вынужден пересечь украинско-румынскую границу, — написал Богдан на своей странице в "Фейсбуке".
Депутата "Слуги народа" исключили из партии за критику ЗеленскогоНезадолго до этого он публиковал ролики на своих страницах в соцсетях, героем которых стал брат главы офиса лидера Незалежной.
Как признался сам телеведущий Дмитрий Гордон в анонсе беседы, который вышел вечером в среду на его ютуб-канале, это интервью он считает "одним из самых сенсационных в своей биографии". Разговор продолжался четыре часа и затрагивал острополитические темы. В частности, речь шла о новом президенте Украины, уголовных делах, в том числе против бывшего лидера Петра Порошенко, нынешнем руководителе Офиса Зеленского Андрее Ермаке и других.
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Напомним, в феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы своего Офиса.