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В Сети появился русскоязычный трейлер фильма "Дюна" — видео

Премьера запланирована на 17 декабря 2020 года.

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В Сети появился официальный русскоязычный трейлер фантастического фильма "Дюна" режиссёра Дени Вильнёва. Видео опубликовано на ютуб-канале iVideos.

В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но её главная ценность — пряность, самое важное вещество во Вселенной, — говорится в описании ролика.

Тизер фильма "Дюна" утёк в Сеть

Официальная премьера видео в Сети должна состояться 9 сентября.

Премьера фильма состоится 17 декабря 2020 года. Главные роли в ленте по одноимённому роману Фрэнка Герберта исполнили Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Зендая и другие. Музыку к картине написал знаменитый композитор Ханс Циммер.

Ранее Лайф сообщал о том, что Дени Вильнёв планирует снять по роману "Дюна" не менее двух фильмов.

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