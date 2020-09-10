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Патологоанатом назвал версию смерти невесты в день свадьбы в Дагестане

По его мнению, принятый девушкой препарат может оказаться ни при чём.

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Фото © Pixabay

Смерть 23-летней невесты из дагестанского села Мургук могла наступить из-за внезапной остановки сердца. Такую версию высказал врач-патологоанатом Александр Эдигер.

Напомним, ранее участники торжества рассказали, что у девушки были проблемы с сердцем, а в день празднования она очень сильно разволновалась и приняла успокоительное.

Может быть и так, что приём препарата не имеет никакой связи с наступившей смертью. Возможно, она была тяжело больна, у неё могла произойти внезапная остановка сердца, — приводит слова Эдигера МК.

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Фельдшер смог реанимировать мужчину, но его состояние опять стало ухудшаться.

Врач назвал самым большим злом самостоятельный поход в аптеку и выбор лекарств. Однако приобрести психотропный препарат, приводящий к моментальной смерти, в аптеке невозможно, уточнил он.

Но при плохом настроении, стрессе, депрессии, если мы самостоятельно пытаемся оказать себе помощь, мы рискуем, потому что обречены на ошибку, — добавил Эдигер.

Патологоанатом также отметил, что перед покупкой лекарств обязательно нужно проконсультироваться со специалистом.

Ранее Лайф сообщал, что Следственный комитет начал проверку по факту смерти невесты в день свадьбы.

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