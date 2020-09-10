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"Ничего не будет". Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины

Он также раскритиковал экономическую политику правительства, заявив, что страну разграбили "американские спекулянты".

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Фото © Instagram/ President Donald J. Trump

Сохранение полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского приведёт к прекращению существования страны. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш", запись которого опубликована на ютуб-канале.

Чтобы не обижать Зеленского, я думаю, что он не понимает, что делает. Не понимает, что такое высший совет правосудия, что, передав этот орган, он передаёт всю судебную систему в руки иностранных государств, — отметил он.

По мнению экс-депутата, всё это приводит к созданию "карательной вертикали" внутри Украины.

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Ранее он покинул страну из-за угроз расправы.

Если [Зеленский] досидит, страны не будет, земли не будет, ничего не будет, — уточнил Мураев.

Экс-депутат также остался не в восторге от экономической политики правительства, заявив, что страну "просто грабили, дав возможность американским спекулянтам заработать".

Ранее Лайф сообщал, что более половины жителей Украины выразили своё недоверие президенту Зеленскому.

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