Спецпредставитель президента назвал главное условие победы над бедностью

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков объяснил, как победить бедность в России. По его мнению, главное — предоставить доступ в Интернет максимально большому числу людей и создать структуру электронного взаимодействия для каждого гражданина.

— Здесь надо понимать одну простую вещь: самое бедное население — оно одновременно наименее оцифрованное, — подчеркнул Песков в ходе онлайн-конференции "Data DebatЫ: данные для снятия социального неравенства".

Он добавил, что "неоцифрованные" граждане предпочитают наличные расчёты и зачастую уклоняются от взора государства. Согласно планам правительства, к 2024 году Интернет появится в подавляющем большинстве населённых пунктов, а к 2030 году им будет обеспечено уже 97% жителей страны. В этом случае предполагается две стратегии борьбы с бедностью.

Первая — "Справедливая точность" — будет выделять человека, которому нужна помощь. Тем не менее Песков отметил, что у него не хватает данных оценить её эффективность. Вторая же модель — "мотивация к росту" — представляется ему более выигрышной. В этом случае нуждающимся будет оказана не разовая помощь, а использованы финансовые и нефинансовые рычаги, чтобы человек смог зарабатывать и обеспечивать достойный уровень жизни самостоятельно, не принимая средства от государства, а внося вклад в экономику.