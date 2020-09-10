Deutsche Bank предсказал миру "эпоху беспорядков", которую определит противостояние США и Китая, кризис после пандемии коронавируса и увеличение роли повзрослевших миллениалов в обществе.

— Не всякий беспорядок является плохим. Мы должны подчеркнуть, что наступление нового времени не следует воспринимать как причину отказываться от покупки финансовых активов, поскольку новая эпоха принесёт масштабные интервенции и ликвидность, — цитирует доклад финансистов РБК.

В отчёте банка выделено восемь ключевых тем, которые станут основополагающими в эпоху беспорядков. В первую очередь это противостояние Китая и США — вплоть до холодной войны. Также Deutsche Bank предсказывает экономическую стагнацию Европы после пандемии коронавируса, инфляцию, усиление экономического неравенства в мире и распространение политики "вертолётных денег".

Шестой темой, по мнению аналитиков, является усиление противостояния миллениалов и старшего поколения, молодёжь начнёт определять результаты демократических выборов. Пристальное внимание будет уделяться вопросам климата, не исключена и новая технологическая революция.

Deutsche Bank предположил, что беспорядок определит новую эпоху на протяжении первых десяти лет после пандемии или чуть больше.