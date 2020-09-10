Deutsche Bank предсказал миру "эпоху беспорядков", которую определит противостояние США и Китая, кризис после пандемии коронавируса и увеличение роли повзрослевших миллениалов в обществе.
— Не всякий беспорядок является плохим. Мы должны подчеркнуть, что наступление нового времени не следует воспринимать как причину отказываться от покупки финансовых активов, поскольку новая эпоха принесёт масштабные интервенции и ликвидность, — цитирует доклад финансистов РБК.
В отчёте банка выделено восемь ключевых тем, которые станут основополагающими в эпоху беспорядков. В первую очередь это противостояние Китая и США — вплоть до холодной войны. Также Deutsche Bank предсказывает экономическую стагнацию Европы после пандемии коронавируса, инфляцию, усиление экономического неравенства в мире и распространение политики "вертолётных денег".
"Хуже, чем пандемия". Билл Гейтс предсказал новую мировую катастрофуОн уверен, что, несмотря на борьбу с последствиями CoViD-19, задуматься о проблеме нужно уже сейчас.
Шестой темой, по мнению аналитиков, является усиление противостояния миллениалов и старшего поколения, молодёжь начнёт определять результаты демократических выборов. Пристальное внимание будет уделяться вопросам климата, не исключена и новая технологическая революция.
Deutsche Bank предположил, что беспорядок определит новую эпоху на протяжении первых десяти лет после пандемии или чуть больше.
Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал, что спасло мировую экономику от краха во время пандемии.