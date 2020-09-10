В Сочи приезжая из Сибири подожгла 11 автомобилей почти на 2 миллиона рублей

Приезжая из Красноярска подожгла в Сочи 11 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В дежурную часть обратился мужчина и заявил, что ночью неизвестные сожгли его машину Volkswagen Transporter. Сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения, в объектив которых попала 45-летняя сибирячка. По словам полицейских, она разбила окно и бросила в салон бутылку с зажигательной смесью. Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции.

В ходе проверки выяснилась её причастность ещё к десяти эпизодам поджога, сумма ущерба автовладельцев составила почти два миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", злоумышленнице грозит до пяти лет тюрьмы. На время разбирательства ей назначена мера пресечения в виде нахождения под стражей.

Как сообщил интернет-порталу "Кубань 24" источник, знакомый с ситуацией, женщину признали невменяемой. Что именно толкнуло её на преступление, неизвестно.