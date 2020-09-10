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В Сочи приезжая из Сибири подожгла 11 автомобилей почти на 2 миллиона рублей

Она задержана и находится под стражей.

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Фото © Pixabay

Приезжая из Красноярска подожгла в Сочи 11 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В дежурную часть обратился мужчина и заявил, что ночью неизвестные сожгли его машину Volkswagen Transporter. Сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения, в объектив которых попала 45-летняя сибирячка. По словам полицейских, она разбила окно и бросила в салон бутылку с зажигательной смесью. Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции.

В ходе проверки выяснилась её причастность ещё к десяти эпизодам поджога, сумма ущерба автовладельцев составила почти два миллиона рублей.

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Бизнесмен говорит, что уже извинился перед инспекторами, отсидел в изоляторе и оплатил штраф.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", злоумышленнице грозит до пяти лет тюрьмы. На время разбирательства ей назначена мера пресечения в виде нахождения под стражей.

Как сообщил интернет-порталу "Кубань 24" источник, знакомый с ситуацией, женщину признали невменяемой. Что именно толкнуло её на преступление, неизвестно.

Ранее сообщалось, что жительницу Забайкалья приговорили к 21 году колонии за умышленный поджог дома с детьми.

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