В Сочи приезжая из Сибири подожгла 11 автомобилей почти на 2 миллиона рублей

Приезжая из Красноярска подожгла в Сочи 11 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В дежурную часть обратился мужчина и заявил, что ночью неизвестные сожгли его машину Volkswagen Transporter. Сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения, в объектив которых попала 45-летняя сибирячка. По словам полицейских, она разбила окно и бросила в салон бутылку с зажигательной смесью. Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции.
В ходе проверки выяснилась её причастность ещё к десяти эпизодам поджога, сумма ущерба автовладельцев составила почти два миллиона рублей.
Повредивший авто полиции дерзкий дебошир из Сочи объяснил своё поведение пандемией и конфликтом с женойБизнесмен говорит, что уже извинился перед инспекторами, отсидел в изоляторе и оплатил штраф.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", злоумышленнице грозит до пяти лет тюрьмы. На время разбирательства ей назначена мера пресечения в виде нахождения под стражей.
Как сообщил интернет-порталу "Кубань 24" источник, знакомый с ситуацией, женщину признали невменяемой. Что именно толкнуло её на преступление, неизвестно.
Ранее сообщалось, что жительницу Забайкалья приговорили к 21 году колонии за умышленный поджог дома с детьми.