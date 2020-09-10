Депутат Рады заявил, что в 1514 году украинцы и белорусы вместе победили "жадных московитов"

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил, что 8 сентября 1514 года совместные силы украино-польско-литовской армии, в которую входили и белорусы, разбили войска Русского государства в битве под Оршей.

- Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами, - написал он в "Фейсбуке".

Парубий добавил, что особенно ему хочется поздравить с исторической датой белорусский народ, который в эти дни "вновь отстаивает свою свободу и независимость".

Битва под Оршей состоялась 8 сентября 1514 года и стала частью русско-литовской войны 1512—1522 годов. Также в ней участвовало ополчение, составленное из жителей городов и деревень, находящихся сейчас на территории Белоруссии.