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В России создадут систему учёта врачей, работающих в "красной зоне" по коронавирусу

Это позволит разработать рекомендации, подобные критериям труда на вредных производствах.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В России выяснят, сколько врачей задействовано в "красной зоне" борьбы с коронавирусом, для этого разрабатывается единая система учёта, соответствующая информация представлена на сайте госзакупок.

На проект, получивший название "Зона-20", потратят четыре миллиона рублей. Систему планируется создать к декабрю этого года. Как сообщили "Известиям" в Федеральном медико-биологическом агентстве, в реестр будут заноситься сведения о медперсонале, работающем с инфицированными CoViD-19, его состоянии здоровья, возрасте, хронических заболеваниях, обязанностях и т.д.

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По словам врачей, препарат схож с обычной вакциной от гриппа, поэтому бояться его не стоит.

Система создаётся для того, чтобы проанализировать все факторы, влияющие на работу врачей, и создать ряд рекомендаций, аналогичных критериям труда на вредных производствах.

Ранее сообщалось о старте маркировки российской вакцины от коронавируса. Полную информацию о ней можно прочитать на специальном сайте.

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