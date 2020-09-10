В России создадут систему учёта врачей, работающих в "красной зоне" по коронавирусу

В России выяснят, сколько врачей задействовано в "красной зоне" борьбы с коронавирусом, для этого разрабатывается единая система учёта, соответствующая информация представлена на сайте госзакупок.

На проект, получивший название "Зона-20", потратят четыре миллиона рублей. Систему планируется создать к декабрю этого года. Как сообщили "Известиям" в Федеральном медико-биологическом агентстве, в реестр будут заноситься сведения о медперсонале, работающем с инфицированными CoViD-19, его состоянии здоровья, возрасте, хронических заболеваниях, обязанностях и т.д.

Система создаётся для того, чтобы проанализировать все факторы, влияющие на работу врачей, и создать ряд рекомендаций, аналогичных критериям труда на вредных производствах.