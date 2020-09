В американском Дулуте прошёл День ладьи в честь российского судна "Пилигрим"

🔻

Great news from the @CityofDuluth, Sister City of Petrozavodsk: the 9th of September 2020 proclaimed

🔻

⛵️ LODYA DAY

🔺

Дулут, город-побратим Петрозаводска, провозгласил 9 сентября Днем Лодьи в честь совершающего кругосветное плавание экипажа поморской лодьи #Пилигрим 🇷🇺🎉🇺🇸 https://t.co/H9LIBzSrDN pic.twitter.com/ZGXgpLRHzA