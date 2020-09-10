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В американском Дулуте прошёл День ладьи в честь российского судна "Пилигрим"

Оно вышло из города-побратима Петрозаводска в 2017 году и в конце августа этого года достигло Соединённых Штатов.

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Фото © Twitter / Russian Embassy in USA

В американском городе Дулут, штат Миннесота, 9 сентября состоялся День ладьи — праздник, организованный в честь российского судна "Пилигрим", которое по старинным чертежам построили в городе-побратиме Петрозаводске. Об этом сообщило Посольство РФ в США.

Смелое кругосветное морское путешествие капитана [судна] Сергея Синельника и его команды, начавшееся в Петрозаводске, находится в самом разгаре, — отметила мэр города Эмили Ларсон.

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Официальная церемония проводов прошла накануне, но из-за непогоды судна не вышли на воду.

В настоящее время российское судно совершает кругосветное плавание. Экспедиция стартовала из Петрозаводска 22 июля 2017 года, ладья побывала в Финляндии, Бельгии, Дании, остановилась на зимовку в Германии и в 2019 году пересекла Атлантику. После этого она поднялась по реке Гудзон и достигла Великих озёр, а 31 августа вошла в порт Дулута. В дальнейших планах — выход на тихоокеанское побережье.

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