В американском Дулуте прошёл День ладьи в честь российского судна "Пилигрим"

В американском городе Дулут, штат Миннесота, 9 сентября состоялся День ладьи — праздник, организованный в честь российского судна "Пилигрим", которое по старинным чертежам построили в городе-побратиме Петрозаводске. Об этом сообщило Посольство РФ в США.

Барки "Седов" и "Крузенштерн" вышли из Калининграда в кругосветку Официальная церемония проводов прошла накануне, но из-за непогоды судна не вышли на воду.

В настоящее время российское судно совершает кругосветное плавание. Экспедиция стартовала из Петрозаводска 22 июля 2017 года, ладья побывала в Финляндии, Бельгии, Дании, остановилась на зимовку в Германии и в 2019 году пересекла Атлантику. После этого она поднялась по реке Гудзон и достигла Великих озёр, а 31 августа вошла в порт Дулута. В дальнейших планах — выход на тихоокеанское побережье.