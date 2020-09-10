СМИ: Кипр заблокировал санкции Евросоюза против Белоруссии

Евросоюз не может ввести санкции против Белоруссии из-за Кипра, который блокирует их, требуя ввести аналогичные меры в отношении Турции. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

По данным издания, Никосию не устраивает медленная реакция ЕС на геологоразведочные работы Турции в восточном Средиземноморье, недалеко от берегов республики.

Отмечается, что соглашения по белорусским санкциям не стоит ждать до следующей встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится 21 сентября. В санкционный список должны войти лица, обвиняемые в причастности к фальсификациям на президентских выборах и в насильственном подавлении мирных протестов.