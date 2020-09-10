СМИ: Кипр заблокировал санкции Евросоюза против Белоруссии

Евросоюз не может ввести санкции против Белоруссии из-за Кипра, который блокирует их, требуя ввести аналогичные меры в отношении Турции. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.
По данным издания, Никосию не устраивает медленная реакция ЕС на геологоразведочные работы Турции в восточном Средиземноморье, недалеко от берегов республики.
Отмечается, что соглашения по белорусским санкциям не стоит ждать до следующей встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится 21 сентября. В санкционный список должны войти лица, обвиняемые в причастности к фальсификациям на президентских выборах и в насильственном подавлении мирных протестов.
Евросоюз намерен ввести санкции против 31 белорусского чиновникаПо словам дипломатов ЕС, эти меры станут ответом "за выборы, насилие и репрессии".
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Евросоюзе отказались от персональных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. В частности, против таких мер выступили в Париже, Риме и Берлине. По мнению представителей этих стран, персональные санкции могут окончательно прекратить диалог с белорусским лидером.