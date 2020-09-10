Китай примет участие в учениях "Кавказ-2020"

Китай отправит своих военных на учения "Кавказ-2020", которые пройдут в Астраханской области. Об этом сказано в заявлении Минобороны КНР.

— В соответствии с договорённостями между Китаем и Россией Народно-освободительная армия Китая направит военнослужащих в Астраханскую область, — говорится в сообщении.

Учения пройдут с 21 по 26 сентября. Как уточнил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, в них примут участие военные контингенты девяти иностранных государств, а ещё девять стран направят в Россию военных наблюдателей.