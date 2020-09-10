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Китай примет участие в учениях "Кавказ-2020"

Манёвры состоятся с 21 по 26 сентября.

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Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Китай отправит своих военных на учения "Кавказ-2020", которые пройдут в Астраханской области. Об этом сказано в заявлении Минобороны КНР.

В соответствии с договорённостями между Китаем и Россией Народно-освободительная армия Китая направит военнослужащих в Астраханскую область, — говорится в сообщении.

Азербайджан не примет непосредственного участия в учениях "Кавказ-2020"

Причины такого решения Баку пока не известны.

Учения пройдут с 21 по 26 сентября. Как уточнил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, в них примут участие военные контингенты девяти иностранных государств, а ещё девять стран направят в Россию военных наблюдателей.

Ранее сообщалось, что Индия не примет участия в учениях "Кавказ-2020".

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